Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала два автобуси для міста Горішні Плавні
Горішньоплавнівська громада отримала новий транспорт для перевезення пасажирів на соціальних маршрутах. Два автобуси турецького виробництва Guleryuz GD 272 LF відповідають всім нормам безпеки та екологічному стандарту Євро-6. Закупівлю нового транспорту профінансувала Компанія Ferrexpo
"У нашій громаді зараз налічується майже 13 тисяч пільговиків. Також до них будуть додані офіційно зареєстровані вимушені переселенці – більше 8 тисяч осіб. Таким чином загалом понад 20 тисяч людей із числа пільгових категорій населення необхідно забезпечити безкоштовним громадським транспортом", - зауважив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.
Міський голова подякував Костянтину Жеваго за підтримку громади та всім, хто брав участь у придбанні автобусів. "Цей транспорт нам потрібен як ніколи. Два автобуси, які працювали на міському соціальному маршруті, дуже застарілі й постійно потребують дороговартісного ремонту. Тому вкрай необхідно було придбати нові сучасні автобуси", – пояснив мер і додав, що, крім того, територіальна громада зросла більше, ніж у 3,5 рази, коли до Горішніх Плавнів приєдналися сільські території.
Сьогодні це два старостинських округи: Східний і Дмитрівський, у складі яких 14 сіл. Тому гостро постало питання перевезення окрім міського населення ще й сільських мешканців. "За рахунок нових автобусів плануємо запровадити новий соціальний маршрут в обох старостинських округах", – підсумував міський голова.
За словами начальниці відділу проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo Олени Кондратюк, Компанія залишається надійним партнером міста Горішні Плавні й оперативно відгукується на всі запити громади. "Ми прагнемо підтримувати комфортні умови інфраструктури міста як для його жителів, так і для внутрішньо-переміщених осіб. Гуманітарний фонд Ferrexpo вже більше п’яти місяців працює над подоланням соціальної кризи, спричиненої повномасштабною війною в Україні не лише в регіоні діяльності підприємств Ferrexpo, а й на всій території нашої країни. Спільними зусиллями ми допомагаємо пришвидшити нашу перемогу", - додала вона.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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