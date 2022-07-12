"У нашій громаді зараз налічується майже 13 тисяч пільговиків. Також до них будуть додані офіційно зареєстровані вимушені переселенці – більше 8 тисяч осіб. Таким чином загалом понад 20 тисяч людей із числа пільгових категорій населення необхідно забезпечити безкоштовним громадським транспортом", - зауважив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.

Міський голова подякував Костянтину Жеваго за підтримку громади та всім, хто брав участь у придбанні автобусів. "Цей транспорт нам потрібен як ніколи. Два автобуси, які працювали на міському соціальному маршруті, дуже застарілі й постійно потребують дороговартісного ремонту. Тому вкрай необхідно було придбати нові сучасні автобуси", – пояснив мер і додав, що, крім того, територіальна громада зросла більше, ніж у 3,5 рази, коли до Горішніх Плавнів приєдналися сільські території.

Сьогодні це два старостинських округи: Східний і Дмитрівський, у складі яких 14 сіл. Тому гостро постало питання перевезення окрім міського населення ще й сільських мешканців. "За рахунок нових автобусів плануємо запровадити новий соціальний маршрут в обох старостинських округах", – підсумував міський голова.

За словами начальниці відділу проєктів корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo Олени Кондратюк, Компанія залишається надійним партнером міста Горішні Плавні й оперативно відгукується на всі запити громади. "Ми прагнемо підтримувати комфортні умови інфраструктури міста як для його жителів, так і для внутрішньо-переміщених осіб. Гуманітарний фонд Ferrexpo вже більше п’яти місяців працює над подоланням соціальної кризи, спричиненої повномасштабною війною в Україні не лише в регіоні діяльності підприємств Ferrexpo, а й на всій території нашої країни. Спільними зусиллями ми допомагаємо пришвидшити нашу перемогу", - додала вона.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.