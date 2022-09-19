Ferrexpo підтримала проєкт "Незламна мама" фонду Маші Єфросиніної

Проєкт передбачає тритижневу реабілітацію в Карпатах, яка допомагає впоратись із психологічними та фізичними травмами. Це унікальна офлайн програма допомоги, розроблена спеціалістами, щоб допомогти жінкам, які потрапили до наступних ситуацій:

● Перебували в окупації (блокаді) понад місяць;

● Стали жертвами воєнних злочинів (фізичного/сексуального насильства, тортур, каліцтва, травм тощо);

● Втратили члена сім'ї;

● Пережили втрату / повне пошкодження нерухомого майна;

● Стали свідками вбивств / тортур / насильства тощо;

● Отримали психологічні розлади внаслідок бойових дій.

Програма в рамках проєкту “Незламна мама” включає роботу із психологом для дорослих та дітей, групові заняття, арттерапію, фізичні вправи, що допомагають жінкам стабілізувати свій стан. Проєкт розрахований на мешканців областей, що перебували під окупацією, а також тих, де проходили активні бойові дії. Участь у програмі є безплатною.

"Повномасштабна війна, яку роз’язали проти нашої країни, назавжди залишить відбиток смутку та горя в серці кожного українця. На превеликий жаль, ворог безжальний до цивільних людей, особливо тих, хто потрапив під окупацію. Компанія Ferrexpo вже багато років впроваджує практику роботи із ментальним здоров’ям, і тому розуміє важливість професійної психологічної допомоги постраждалим. Рада директорів Групи затвердила фінансування в розмірі 50 тис. доларів США. Сподіваємося, що завдяки спільним зусиллям ми зможемо допомогти тим жінкам і дітям, які цього потребують найбільше", – відмітив Юрій Химич, генеральний директор ТОВ "Біланівський ГЗК", керівник програм КСВ Ferrexpo в Україні.

Маша Єфросиніна, Засновниця “Фонду Маша”, телеведуча, Почесна пані Посол ООН у сфері народонаселення України з питань гендерної рівності та запобігання та протидії насильству:

"Психологічна та фізична травма жінок – це велика та нагальна проблема. Вже зараз від війни постраждали сотні тисяч українок. “Фонд Маша“ бере під крило найбільш травмованих дівчат. За час існування проєкту “Незламна мама“ реабілітацію пройшли вже понад 500 жінок і дітей. І ми не зупиняємося! Ми вдячні приватному бізнесу, зокрема компанії Ferrexpo, за відгук і небайдужість до теми психологічної реабілітації жінок і дітей. Разом допоможемо українкам повернутися до життя, щоб потім вони повернули до життя Україну!"



Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виробила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

