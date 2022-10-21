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Ferrexpo спільно з НГО "Післязавтра" запустили програму розвитку, менторської та психологічної підтримки жінок в Україні

21 жовтня, 2022 п'ятниця
14:37
Економіка

Що відбувається з кар’єрами жінок під час війни? Це питання НГО "Післязавтра" поставила в національному опитуванні у квітні 2022 року, запустивши його серед жінок, які прийняли рішення залишитись в Україні під час війни

Головним завданням було зрозуміти, як підтримати тих, хто втратив роботу або зрозумів, що завжди мріяв про іншу справу чи відчув, що не знає куди рухатись далі.

70% опитаних втратили роботу або залишаються в невизначеному стані через війну та лише 30% відповіли, що мають роботу. На питання, якої підтримки ви наразі потребуєте, жінки відповіли, що це в першу чергу допомога в пошуку роботи, на другому місці – менторство, коучинг та психологічна підтримка й на третьому – освіта. При цьому основні питання, які наразі хвилюють жінок в розрізі кар’єрних перспектив, це як підготувати себе до участі у відновлені країни, зрозуміти, чого я насправді хочу та позбутись синдрому самозванки.

Результатом цього опитування стала оновлена та трансформована безплатна програма розвитку жіночого лідерства Fe_munity 3 від Ferrexpo. На відміну від двох попередніх модулів компанія розгорнула повноцінну всеукраїнську менторсько-освітню платформу для жінок з усієї України Femunity.ua.

Учасниці програми отримають підтримку та знання від 25 спікерок, персональне менторство від 50 менторок та професійний самоаудит. За чотири місяці навчання будуть охоплені теми актуалізації своїх амбіцій та пошуку себе; розроблення стратегії розвитку проєктів; керування змінами, часом та проєктами; самопрезентації та вирішення конфліктів; управління ризиками та багато інших.

"В цей критичний період однією з багатьох важливих задач бізнесу, ГО та суспільства є підтримка економічно-соціального фронту. Війну ми виграємо, але маємо втримати економіку, допомогти тим, хто залишився без роботи або усвідомив, що прагне реалізації в іншій сфері, можливо нарешті відкрити власну справу.” - говорить Ганна Адом, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo та авторка проєкту. - Також цим проєктом Ferrexpo хоче показати приклад іншим бізнесам — війна не привід відмовлятись від корпоративної соціальної відповідальності, а навпаки — час посилювати її. До того ж дуже хотілось аби жінки, які тимчасово перемістились за кордон, отримали правильний сигнал — країна чекає на жінок, тут є місце для розвитку, самореалізації, а головне підтримка. Саме тому програма містить персональне менторство, аудит та кар’єрну орієнтацію, ком’юніті жінок-лідерок, які вже обмінюються досвідами власних проєктів та думають про спільні ідеї та старти.

Гендерна тема наразі актуальна як ніколи, жінки під час війни залишились в більш хиткому становищі, статистика та опитування свідчать про спалах домашнього насилля.

"Ми отримали понад 400 анкет та змогли надати місце 120 учасницям-фіналісткам. Сподіваємось в майбутньому зможемо запустити ще не один модуль для жінок-лідерок", - переконана Любов Козюра, DEI офіцерка Ferrexpo. - Наразі 52% учасниць — представниці приватного бізнесу, 38% – громадський сектор та 10% - влада та державні установи. 16% учасниць є внутрішньо переміщеними особами, які були вимушені залишити дім через війну й ще стільки ж тимчасово перебувають в ЄС та очікують на повернення в Україну. Серед причин навчатись навіть під час війни, які жінки називають, на першому місці – посилення власних компетенцій, нетворкінг та пошук нових контактів для своїх бізнесів й проєктів та краще розуміння себе та свого потенціалу. Такий інтерес до навчально-розвиваючої програми говорить лише про одне — еміграція не тренд, жінки прагнуть залишатись в країні, розвиватись самі та посилювати свої спільноти та громади.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумкласу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
 

Ferrexpo
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