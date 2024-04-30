У 2023 році Ferrexpo інвестувала понад $101 млн в українські активи
Гірничо-металургійна компанія Ferrexpo, що пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, інвестувала у 2023 році в українські активи $101 млн (за курсом НБУ на момент публікації - понад 4 млрд грн)
Про це з посиланням на річний звіт Ferrexpo повідомляє портал GMK Center.
Видання повідомляє, що попри війну в Україні, Ferrexpo продовжує тримати курс на розвиток бізнесу, спрямувавши 70% від цих капітальних інвестицій у проєкти розвитку.
Серед найбільш значущих проєктів розвитку у 2023 Група виділила:
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$44 млн – розкривні роботи для зростання обсягів виробництва у майбутньому, проєкти на збагачувальній фабриці та лініях огрудкування в рамках програми розширення для збільшення виробництва;
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$13 млн – удосконалення комплексу прес фільтрації, загальна вартість якого складає $160 млн, що дозволяє покращити якісні характеристики окатків і збільшити обсяги виробництва;
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$3 млн – розвиток Біланівського ГЗК;
Загалом же, від первинного розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі, що відбулось у 2007 році, Ferrexpo інвестувала в Україну понад $3.4 млрд, що відповідно до розрахунків GMK Center є одним із найбільших показників інвестицій в українську промисловість із часткою 2,5% від загального показника.
Група Ferrexpo володіє в Україні Полтавським, Єристівським та Біланівським гірничо-збагачувальними комбінатами (ГЗК), які видобувають залізну руду та переробляють її у високоякісні залізорудні окатки. Цей продукт використовується для виплавлення сталі за технологією безкоксового виробництва, яка має на третину менший вплив на довкілля. Через це на окатки Ferrexpo існує стабільно високий попит. З 2007 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі. Серед акціонерів Ferrexpo є люксембурзька Fevamotinico S.a.r.l, американська BlackRock та британська Schroder Investment Management.
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