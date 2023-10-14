Фестиваль Via Carpatia покликаний об'єднати українців, - в.о. міністра культури та інформаційної політики Карандєєв
Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури та інформаційної політики, перебуваючи в Івано-Франківську на фестивалі Via Carpatia, зазначив, що з роками цей фестивальний рух розповсюдився на багато ширші регіони й навіть на країни, які мають на своїй землі Карпатські гори
Це він сказав в етері Еспресо.
"Відомий нам з вами пан Микола Княжицький має унікальну вдачу. Він не тільки є українським патріотом, але й великим патріотом своєї малої батьківщини. Врешті Україна й складається з областей, міст, районів та з маленьких громад, які є унікальними та несуть свою частину до великої української культури. І не можна підтримати українську культуру, забуваючи ті маленькі локації, які народжують нематеріальну культурну спадщину та є унікальними за своєю культурною історією. Фестиваль Via Carpatia якраз покликаний об'єднати українців навколо одного регіону, Карпатського, принаймні так було задумано напочатку", - зауважив в.о. міністра культури та інформаційної політики.
Ростислав Карандєєв додав, що з роками фестиваль Via Carpatia розповсюдився на багато ширші регіони й навіть на країни, які мають на своїй землі Карпатські гори.
"Ми сьогодні є учасниками та свідками того, що до цього фестивального руху доєднуються всі небайдужі до мистецтва та підтримки культури. Сьогодні як ніколи ми потребуємо підтримки міжнародного товариства. Це має відбуватися не тільки у вигляді військової, фінансової допомоги, за що ми дякуємо кожному, хто її надає. Але звичайно нам потрібна допомога й у культурному контексті", - підкреслив Карандєєв.
- 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі. Програма форуму
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