Фейкове фото вибуху біля Пентагону обвалило акції у США

Про це пише Bloomberg.

"Лише після 10 ранку за нью-йоркським часом, коли поширювалося фото, індекс S&P 500 впав приблизно на 0,3% до сесійного мінімуму. Коли з’явилася новина про те, що зображення є обманом, індекс швидко відновився", - пише видання.

На фейковій світлині було зображено великий стовп диму, який, як стверджував користувач Facebook, зафіксували біля військового штабу США у Вірджинії. Невдовзі фотографія поширилася в облікових записах Twitter. Її також підхопили російські пропагандисти.

Черговий офіцер Пентагону повідомив в електронному листі Bloomberg, що в понеділок уранці не було повідомлень про інциденти. Департамент поліції Арлінгтона також написав у Twitter: "Жодного вибуху чи інциденту в резервації Пентагону чи поблизу неї не відбувається, і немає безпосередньої небезпеки чи небезпеки для населення".

Перед тим, як офіційні джерела спростували фотографію та акаунти Twitter, які її поширили, люди зазначили, що зображення могло бути створене штучним інтелектом.

Нік Вотерс, дослідник розвідувальної групи Bellingcat, сказав, що чутки про вибух біля Пентагону змусили його вивчити фото.

"Погляньте на фасад будівлі та на те, як паркан зливається з бар’єрами натовпу. Також немає інших зображень, відео або людей, які би публікували повідомлення як перші свідки", - зазначив він.

Коли стало відомо, що фото фейкове, його почали видаляти з мікроблогів.