Інцидент із безпілотником над Кремлем спричинив стрибок цін на пшеницю, – Bloomberg
Ціни на пшеницю на світовому ринку рекордно зросли через інцидент із безпілотником над Кремлем. На ринку побоюються, що тепер Росія може вийти з "зернової угоди"
Про це пише Bloomberg.
Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% до $6,48 за бушель, а днем раніше підскочили на 5%. Ціни на кукурудзу впали на 0,3%, а на сою майже не змінилися.
Незабаром мають відбутися тристоронні переговори між Україною, РФ і Туреччиною щодо продовження експорту зерна Чорним морем. Але Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди.
Для її продовження окупанти вимагають:
- перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT;
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування;
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";
- розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
Своєю чергою генсек ООН нещодавно передав президентові РФ Путіну листа, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на покращення та розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, та ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. Київ свою причетність заперечує.
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