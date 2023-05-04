Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% до $6,48 за бушель, а днем раніше підскочили на 5%. Ціни на кукурудзу впали на 0,3%, а на сою майже не змінилися.

Незабаром мають відбутися тристоронні переговори між Україною, РФ і Туреччиною щодо продовження експорту зерна Чорним морем. Але Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди.

Для її продовження окупанти вимагають:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT;

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";

розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

Своєю чергою генсек ООН нещодавно передав президентові РФ Путіну листа, де викладено пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на покращення та розширення "зернової угоди", згідно з "позиціями, нещодавно озвученими сторонами, та ризиками, пов'язаними з відсутністю глобальної продовольчої безпеки".