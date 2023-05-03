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Головна Війна з Росією У РФ заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю

У РФ заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю

3 травня, 2023 середа
14:44
Війна з Росією москва, кремль

Росія звинуватила Україну в тому, що у ніч проти 3 травня вона намагалася за допомогою безпілотників завдати удару по Кремлю

Про це повідомляє пресслужба Кремля. 

У пресслужбі російського диктатора Володимира Путіна стверджують, що вночі 3 травня було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента РФ. 

"Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. Завдяки вжитим військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту уламків постраждалих та матеріальних збитків немає", — йдеться у заяві. 

У Кремлі наголосили, що розцінюють атаку як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна. 

"Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", - заявили у Кремлі.

Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков розповів, що Володимира Путіна у момент атаки не було у Кремлі. 

Також у мережі з'явилося відео, на якому поблизу Кремля видно дим. На іншому відео видно, як палає кремлівський купол. Жителі Москви у соцмережах пишуть, що нібито чули вночі вибухи, бачили іскри у небі та людей з ліхтариками біля кремлівської стіни.

Росія
Володимир Путін
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