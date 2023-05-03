У РФ заявили, що Україна вночі намагалася завдати удару по Кремлю

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У пресслужбі російського диктатора Володимира Путіна стверджують, що вночі 3 травня було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента РФ.

"Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль. Завдяки вжитим військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту уламків постраждалих та матеріальних збитків немає", — йдеться у заяві.

У Кремлі наголосили, що розцінюють атаку як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна.

"Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", - заявили у Кремлі.

Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков розповів, що Володимира Путіна у момент атаки не було у Кремлі.

Також у мережі з'явилося відео, на якому поблизу Кремля видно дим. На іншому відео видно, як палає кремлівський купол. Жителі Москви у соцмережах пишуть, що нібито чули вночі вибухи, бачили іскри у небі та людей з ліхтариками біля кремлівської стіни.