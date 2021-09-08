Фейкові акції протесту, вибори до Держдуми, "Запад-2021": в СБУ назвали загрози в Україні у найближчі місяці

Про це передає РБК-Україна.

За словами Баканова, однією із загроз для України можуть бути вибори в російську Держдуму призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу.

"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам", - наголосив він.

Також очільник СБУ виділяє серед інших "осінніх викликів" втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.

Як відомо, деякі експерти прогнозують в Україні протести восени.

Дипломат, політик Роман Безсмертний також прогнозує можливе осіннє загострення. Ситуація з підняттям тарифів та інші напружені моменти можуть перерости у масові протести проти влади. Додає напруження також ситуація зі затримання вагнерівців та незрозумілість, яка в затриманні учасників ПВК Вагнера роль президента Зеленського.

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