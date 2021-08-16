Під виглядом навчань "Захід-2021": РФ перекинула на Донбас бойову техніку та зброю
Командування Росії перекинуло на окупований Донбас озброєння і бойову техніку. В ООС кажуть, що під виглядом навчань "Захід-2021"
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У штабі наголосили, що за період з 9 по 15 серпня Місія ОБСЄ зафіксувала розміщення Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 419 одиниць озброєння і військової техніки.
"У тому числі 45 одиниць - з порушенням лінії відведення, 179 - поза виділеними місцями зберігання, 195 - в зоні безпеки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розміщення бойової техніки зафіксовано на полігонах біля населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Кришталеве Луганської області та Новоселівка, Кальміуське, Мар'янівка, Донецької області.
"Варто зазначити, що значна кількість ОВТ, а саме 387 одиниць розміщені на непідконтрольній уряду України території в Луганській області, що свідчить про проведення бойового злагодження з подальшою ротацією на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
У штабі не виключають факт підготовки і ймовірного залучення підрозділів РФ (на Донбасі - ред.) до комплексу стратегічних навчань "Захід-2021".
- Нагадаємо, навчання "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня на території і дев'яти полігонах Росії (Кирилівський, Струги червоні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський).
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