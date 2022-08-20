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Фейкові посади в окупаційній "владі" в обмін на лояльність: СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області

20 серпня, 2022 субота
15:11
війна з Росією СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Запорізької області ще 8 колаборантів

Про це 20 серпня 2022 року повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі". Зокрема, від початку вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами голова Бердянської районної організації забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил", - йдеться у повідомленні. 

Відомо, що "політик" обійняв посаду "виконувача обов’язків мера Бердянська", щоб забезпечувати безперешкодну роботу військової окупаційної адміністрації. 

Після призначення він зробив кадрову "зачистку" мерії, керуючись лише двома критеріями відбору: "своя людина" та лояльна до "нової влади". 

Його заступником із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій став колишній журналіст. Він організував оприлюднення так званих місцевих "новин" через проросійський telegram-канал "Бердянск ZaVtra". 

Також відомо, що він організував "святкування" в Бердянську дня Росії, а також мовлення на захопленому рф місцевому радіо ТРК "Азовська Хвиля", де просуває прокремлівські наративи. 

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"Наразі СБУ закінчила досудове розслідування щодо цих двох фігурантів і передала матеріали в суд. Іншим 6 колаборантам - повідомлено про підозри у державній зраді в умовах війни та у колабораційній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Серед них: колишній селищний голова смт Мирне Мелітопольського, проросійськи налаштована бухгалтерка сільради, колишня спеціалістка Якимівської селищної ради, колишній працівник військкомату, директор одного з підприємств та мешканець Енергодару.

Заходи із викриття злочинної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

  • 8 серпня політолог Володимир Молчанов розповів, що колаборанти не готуються до проведення анонсованого на 11 вересня референдуму на Херсонщині після "хвороби" призначеного окупантами "керівника" області Володимира Сальдо.
  • 11 серпня стало відомо, що на Луганщині колаборантами стали нещодавно призначені чиновники та представники проросійських партій.

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Кримінал
СБУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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