Фейкові посади в окупаційній "владі" в обмін на лояльність: СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області

Про це 20 серпня 2022 року повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Переважна більшість із них в обмін на лояльність до ворога отримала фейкові посади в окупаційній "владі". Зокрема, від початку вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами голова Бердянської районної організації забороненої в Україні політичної партії "Союз лівих сил", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що "політик" обійняв посаду "виконувача обов’язків мера Бердянська", щоб забезпечувати безперешкодну роботу військової окупаційної адміністрації.

Після призначення він зробив кадрову "зачистку" мерії, керуючись лише двома критеріями відбору: "своя людина" та лояльна до "нової влади".

Його заступником із зовнішньої, внутрішньої політики та масових комунікацій став колишній журналіст. Він організував оприлюднення так званих місцевих "новин" через проросійський telegram-канал "Бердянск ZaVtra".

Також відомо, що він організував "святкування" в Бердянську дня Росії, а також мовлення на захопленому рф місцевому радіо ТРК "Азовська Хвиля", де просуває прокремлівські наративи.

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"Наразі СБУ закінчила досудове розслідування щодо цих двох фігурантів і передала матеріали в суд. Іншим 6 колаборантам - повідомлено про підозри у державній зраді в умовах війни та у колабораційній діяльності", - йдеться у повідомленні.

Серед них: колишній селищний голова смт Мирне Мелітопольського, проросійськи налаштована бухгалтерка сільради, колишня спеціалістка Якимівської селищної ради, колишній працівник військкомату, директор одного з підприємств та мешканець Енергодару.

Заходи із викриття злочинної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

8 серпня політолог Володимир Молчанов розповів, що колаборанти не готуються до проведення анонсованого на 11 вересня референдуму на Херсонщині після "хвороби" призначеного окупантами "керівника" області Володимира Сальдо.

11 серпня стало відомо, що на Луганщині колаборантами стали нещодавно призначені чиновники та представники проросійських партій.

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