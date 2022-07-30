Еспресо запустив проєкт про зрадників України

У першому випуску журналіст Євген Міклушка розповів про зрадників Херсонщини. Ця область однією з перших прийняла бій 24 лютого. Через два контрольно-пропускні пункти, Каланчак та Чонгар, з Криму ввірвались колони російської техніки під супроводом авіації. Вдень рашисти добрались до Каховської гідростанції, пообіді почались бої за Антонівській міст, що з’єднує береги Дніпра.

Оговтавшись від раптового нападу, українці задались питанням: чому загарбники так швидко зайшли в Херсонську область? Що з фортифікацією? Куди поділись всі міни, які мали затримати нападників? Зрештою, чому ще тоді не підірвали Антонівський міст? Відповіді на ці питання добре знають ті, хто допомагав окупантам. Це, зокрема:

- Ігор Садохін, який на момент повномасштабного вторгнення був керівником Антитерористичного центру СБУ в Херсонській області;

- Олексій Ковальов, народний депутат України;

- Володимир Сальдо, тричі міський голова Херсону та депутат Верховної Ради VII скликання;

- Сергій Черевко, депутат міськради від блоку Сальдо;

- Кирило Стремоусов, проросійський так званий блогер,

- Ігор Семенчев, колишній голова селища Антонівка, депутат Харківської міськради від блоку Сальдо;

- Тетяна Кузьміч, викладачка Херсонської академії безперервної освіти;

- Геннадій Шелестенко, редактор місцевого пропагандистського видання, що працював на Партію регіонів та ОПЗЖ;

- Олександр Кобець, колишній агент КДБ, а згодом – СБУ;

- Віталій Булюк, депутат обласної ради від партії “Наш край”:

- Едуард Репілевський, депутат обласної ради від ОПЗЖ;

- Альона Ротова, депутатка обласної ради від ОПЗЖ;

- Ілля Карамаліков, депутат міської ради з партії “Нам тут жити”;

- Сергій Бєлік, голова селища Лазурне та один з фігурантів справи про вбивство Каті Гандзюк.

На які посади в окупантів зрадники виміняли Батьківщину та свій народ і яка розплата на них чекала - дивіться в програмі “Колаборанти: Список Міклушки” на телеканалі Еспресо.





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