ФІФА наклала трансферний бан на клуб УПЛ, - ЗМІ
Міжнародна федерація футболу заборонила купувати нових гравців футбольному клубу "Минай"
Про це повідомляє Sportarena
За інформацією джерела, "Минай" повинен отримати заборону на реєстрацію і заявку футболістів протягом трьох трансферних вікон.
Таке рішення спричинила суперечка навколо компенсації за платіж солідарності 21-річного хорватського захисника Міслава Матича. Палата суперечок ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.
"Минай" завершив сезон УПЛ на останній позиції, але залишиться у вищому дивізіоні і замінить донецький "Олімпік".
- 8 липня футбольний клуб "Олімпік" оголосив про припинення професійної діяльності.
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