ФІФА наклала трансферний бан на клуб УПЛ, - ЗМІ

Про це повідомляє Sportarena



За інформацією джерела, "Минай" повинен отримати заборону на реєстрацію і заявку футболістів протягом трьох трансферних вікон.



Таке рішення спричинила суперечка навколо компенсації за платіж солідарності 21-річного хорватського захисника Міслава Матича. Палата суперечок ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.



"Минай" завершив сезон УПЛ на останній позиції, але залишиться у вищому дивізіоні і замінить донецький "Олімпік".

8 липня футбольний клуб "Олімпік" оголосив про припинення професійної діяльності.

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