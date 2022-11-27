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ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну через російський прапор на ЧС-2022

27 листопада, 2022 неділя
12:39
Спорт Гаель Ондуа (праворуч)

ФІФА не знайшла підстав для покарання футболіста збірної Камеруну Гаеля Ондуа, який вийшов на матч чемпіонату світу - 2022 із зображенням прапора РФ на бутсах

Про це повідомляє NRK

За словами прессекретаря міжнародної федерації футбольних асоціацій Джованні Марті, дисциплінарна комісія не бачить підстав для покарання камерунця, який також має російське громадянство. 

"Дисциплінарна комісія про це знає, але тут немає проблеми, тому що він виріс у Росії. Має подвійне громадянство. Він з Камеруну та Росії, це лише прапор його країни", - сказав Марті.  

Речник ФІФА уникнув відповіді на запитання журналістів, чи не є прапор РФ на бутсах є більшим політичним жестом, ніж капітанські пов'язки із написом One Love на підтримку ЛГБТ, які ФІФА заборонила носити в Катарі семи європейським збірним. 

"Я не хочу вдаватися в подробиці. Це все, що я хочу сказати", - відповів Марті.

24 листопада збірна Камеруну програла Швейцарії з рахунком 0:1. 

27-річний Гаель Ондуа виступає за російський клуб "Анжі". За збірну Камеруну він зіграв 5 матчів. 

  • 21 листопада на вимогу ФІФА європейські збірні відмовилися від використання під час чемпіонату світу - 2022 капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ-спільноти. 

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Росія
футбол
ФІФА
чемпіонат світу-2022
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