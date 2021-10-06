ФІФА випробує нові правила фіксації офсайду
ФІФА протестує можливі зміни до правил фіксації офсайду під час матчів юнацьких команд в Італії
Про це повідомляє Football Italia.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій розглядає можливість зміни правила фіксації офсайду. Причиною є те, що багато команд незадоволені тим, що атакуюча команда карається свистком навіть в ситуації, коли немає реальної загрози воротам суперника. Очікується, що за новими правилами вважатиметься допустимим певне "вікно" між тілом нападника та захисником.
Випробувати зміни в правилах вже запропонувала Італія під час матчів молодіжних команд до 18 років.
- Нагадаємо, у липні ФІФА протестувала нові футбольні правила, за якими тайми складатимуться з 30 хв чистого часу.
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