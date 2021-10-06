ФІФА випробує нові правила фіксації офсайду

Про це повідомляє Football Italia.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій розглядає можливість зміни правила фіксації офсайду. Причиною є те, що багато команд незадоволені тим, що атакуюча команда карається свистком навіть в ситуації, коли немає реальної загрози воротам суперника. Очікується, що за новими правилами вважатиметься допустимим певне "вікно" між тілом нападника та захисником.

Випробувати зміни в правилах вже запропонувала Італія під час матчів молодіжних команд до 18 років.