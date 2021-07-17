Тайми по 30 хв та тимчасові вилучення: ФІФА тестує революційні зміни до футбольних правил

Про це повідомляє Goal.com.

Тестування нових футбольних правил відбувається на юнацькому футбольному турнірі Future of Football Cup в Нідерландах.

Під час матчів юнацьких команд U19 нідерландських ПСВ, АЗ, бельгійського "Брюгге" та німецького "Лейпцига" команди замість двох таймів по 45 хв грають два тайми по півгодини чистого часу. Також футболісти вводять аут ногами, штрафні розігрують поодинці, за допомогою дриблінгу, а команди мають можливість проводити необмежену кількість замін. Крім того, запроваджено тимчасові вилучення - на 5 хв після отримання жовтої картки.

Тестування відбувається за ініціатива Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Після закінчення турніру ФІФА проаналізує нововведення та вирішить, чи варто вносити відповідні зміни до правил.

Нагадаємо, 24 травня УЄФА скасував правило виїзного гола у всіх турнірах під своєю егідою.

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