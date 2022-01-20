ФІФА внесла революційні зміни у трансферні правила
З нового сезону ФІФА запровадила нові правила оренди футболістів
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій.
Зміни до правил набудуть чинності з нового сезону - у липні 2022 року.
Відтепер максимальний термін оренди складатиме один рік, а мінімальний - пів року. Буде заборонено здійснювати суборенду гравців у треті клуби.
Протягом одного сезону в клубі не зможе грати більше трьох футболістів орендованих у одного клубу. Також не можна буде віддати більше трьох гравців в оренду в одну команду.
Було обмежено й максимальну кількість оренд. За один сезон клуби не зможуть брати або віддавати в оренду понад вісім гравців. У наступні два сезоні ця кількість скоротиться спочатку до семи, а потім до шести футболістів у 2024 році.
Обмеження не поширюватиметься на футболістів молодших 21 року.
- У жовтні 2021 року стало відомо, що на чемпіонаті світу-2022 з футболу запровадять систему автоматичної фіксації положення поза грою.
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