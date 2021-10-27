Людський фактор не зникне: Стало відомо, як працюватиме система автоматичної фіксації офсайду на ЧС-2022

Про це повідомляє The Times.

Компанія Hawk-Eye Innovations проінформувала ФІФА (Міжнародну федерацію футбольних асоціацій) про те, що її система автоматичного визначення офсайду готова до введення в експлуатацію.

Очікується, що вона запрацює наступного року - влітку вона використовуватиметься під час клубного чемпіонату світу, а взимку - на чемпіонаті світу серед збірних в Катарі.

У разі потрапляння футболіста в положення поза грою, суддя на лінії миттєво отримуватиме відповідний сигнал від комп'ютерної системи. Після цього він сам ухвалюватиме рішення про необхідність фіксації офсайду з огляду на вплив футболіста на конкретний епізод матчу.

13 жовтня повідомлялося, що ФІФА готується запровадити на чемпіонаті світу-2022 автоматичну систему фіксації офсайду.

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