На ЧС-2022 запровадять революційні зміни у фіксації офсайду
ФІФА готується запровадити на чемпіонаті світу-2022 автоматичну систему фіксації офсайду
Про це заявив глава відділу Міжнародної федерації футбольних асоціацій з розвитку футболу Арсен Венгер, повідомляє Goal.
За його словами, система автоматичної фіксації офсайду має бути запроваджена вже під час матчів фінальної частини ЧС-2022.
"Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості прийняття рішень, особливо в тому, що стосується правил офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо приймати дуже швидкі рішення з цього питання. Це буде менше зупиняти гру - а це якраз те, в чому можна звинуватити VAR. З великою часткою ймовірності визначення офсайду буде автоматизовано на чемпіонаті світу 2022 року", - сказав Венгер.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
- 6 жовтня повідомлялося, що ФІФА випробує зміни до правил фіксації офсайду під час матчів юнацьких команд в Італії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе