На ЧС-2022 запровадять революційні зміни у фіксації офсайду

Про це заявив глава відділу Міжнародної федерації футбольних асоціацій з розвитку футболу Арсен Венгер, повідомляє Goal.

За його словами, система автоматичної фіксації офсайду має бути запроваджена вже під час матчів фінальної частини ЧС-2022.

"Ми повинні продовжувати прогресувати в швидкості прийняття рішень, особливо в тому, що стосується правил офсайду. У 2022 році на чемпіонаті світу ми зможемо приймати дуже швидкі рішення з цього питання. Це буде менше зупиняти гру - а це якраз те, в чому можна звинуватити VAR. З великою часткою ймовірності визначення офсайду буде автоматизовано на чемпіонаті світу 2022 року", - сказав Венгер.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.