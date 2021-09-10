Фігурант справи Шеремета Антоненко обвінчався зі своєю дружиною
Андрій Антоненко та Світлана Антоненко обвінчались у Михайлівському соборі Києва
Про це повідомило видання Watchers.Media у Facebook.
Подружжя пройшло церемонію вінчання на п'ятнадцятому році шлюбу.
"Подружжя переживає "друге кохання", тому й вирішили обвінчатись, чого не зробили раніше", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу адвокат Антоненка Дмитро Круговий повідомив, що суд надав дозвіл, щоб його підзахисний тимчасово покинув місце відбування домашнього арешту.
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