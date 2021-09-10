Фігурант справи Шеремета Антоненко обвінчався зі своєю дружиною

Про це повідомило видання Watchers.Media у Facebook.



Подружжя пройшло церемонію вінчання на п'ятнадцятому році шлюбу.



"Подружжя переживає "друге кохання", тому й вирішили обвінчатись, чого не зробили раніше", - йдеться у повідомленні.



В свою чергу адвокат Антоненка Дмитро Круговий повідомив, що суд надав дозвіл, щоб його підзахисний тимчасово покинув місце відбування домашнього арешту.



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