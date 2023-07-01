Фігурантами справ про колаборантство є тільки священники УПЦ МП
А ієрархи не можуть відповісти на питання, які ставлять їм їхні власні клірики та миряни, "де докази розриву з МП?"
До речі — одне маленьке спостереження.
На те, щоби написати й поширити розлогі пояснення у відповідь на рекомендації ДЕСС "як зробити, щоб вам повірили, що ви вже не МП" - інформуправлінню МПвУ (УПЦ) знадобилося всього кілька годин. Годин. Не днів, не тижнів, не місяців.
От опублікувати свій власний статут, який нібито був ухвалений ще наприкінці минулого травня (13 місяців тому!) - вони не здатні й досі. Відреагувати на анексію єпархій Гундяєвим — не здатні. На засуджених вже українськими судами колаборантів — не здатні.
(До речі — всі доведені справи про колаборантство кліриків, окрім однієї, яка була зрештою закрита через відсутність злочину — стосуються кліриків виключно МП. Совпадєніє?)
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Відповісти на питання, які ставлять їм їхні власні клірики та миряни "де докази розриву з МП?" - не можуть.
З цього і робимо висновки.
Бо якби там зовсім були б не здатні на відповіді та реагування — ну тоді інша справа. Чого шукати на тернині смокви…
Але ж виявляється — можуть! І оперативно, і розлого (хоч і беззмістовно по суті).
Тож висновок один — не хочуть.
Бо "не вповноважені".
Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ
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