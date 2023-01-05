Фільм "Максим Оса: золото Песиголовця" відтепер можна переглянути на Netflix
Козацький пригодницький трилер українського режисера Мирослава Латика "Максим Оса: золото Песиголовця" з 5 січня доступний для перегляду на стрімінговій платформі Netflix
Як повідомляє Держкіно, реліз став можливим завдяки Film.UA Distribution.
Фільм "Максим Оса: золото Песиголовця" знятий за мотивами однойменного коміксу Ігора Баранька. Події стрічки відбуваються восени 1636 року. Польський король відправив на Січ золото, щоб уникнути повстання козаків. Проте дорогою золото зникає. Головний герой, Максим Оса, розслідує складну справу та зустрічається віч-на-віч з містичним Песиголовцем, аби знайти викрадене королівське золото та з’ясувати, що трапилося з його безслідно зниклими побратимами.
Історія відчайдушного козака Оси – чи не перший український глядацький художній фільм, де переважає сучасна героїка, а також поєднуються елементи детективу, трилеру, фентезі та дорослої казки.
Режисер і сценарист фільму – Мирослав Латик (вебсеріал "5baksiv.net", художні фільми "Халепа на 5 baksiv", "Королі репу").
- "Максим Оса: золото Песиголовця" вийшов у кінопрокат напередодні дня українського козацтва, 13 жовтня. Мирослав Латик в етері Еспресо розповів, що у проєкті зображені образи тих козаків, які відкидають нас до європейського звучання української історії.
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