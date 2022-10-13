Напередодні дня українського козацтва, 13 жовтня у кінопрокат вийшов український пригодницький трилер "Максим Оса та золото Песиголовця" і режисер Мирослав Латик розповів про роботу над стрічкою в етері Еспресо.



"Запуск самого проєкту був ще у 2012 році, я став режисером цієї стрічки у 2019 році й був вже третім режисером цього проєкту. Відповідно, була складність, щоб знайти всю інформацію від попередніх виробників. Я зрозумів, що проєкт мені цікавий, тому що я хотів створити образ козака, який відповідав моїм уявленням про козаків-воїнів. Не про атласну шароварщину, не про смішні оселедці та довгі вуса, а про такий архаїчний брутал, який зараз українці показують росіянам на війні. Те, що ми не просто співаємо пісень, а ми знаємо як, можемо та вміємо вбивати", - зауважив режисер стрічки "Максим Оса та золото Песиголовця".



Мирослав Латик зазначив, що спирався на образи українського військового діяча періоду Хмельниччини, Максима Кривоноса, та січове козацтво.





"Епоху брав не барокове козацтво, а ближче до Великого князівства Литовського, тобто не ті образи козаків, які ліпили росіяни після Хмельниччини. А це саме ті козаки, які відкидають нас до європейського звучання української історії. І ми використовували у стрічці музику європейського типу, тобто лютні, а також типажі, одяг, замок – це все ближче до епохи пізнього європейського Середньовіччя", - пояснив режисер.



Щодо стилю кінострічки "Максим Оса та золото Песиголовця", то Латик визначив як історичний детективний нуар (напрям у кінематографі 1940-х — початку 1950-х років, який відобразив атмосферу песимізму, недовіри, розчарування і цинізму, характерну для західного суспільства під час Другої світової війни і в перші роки холодної війни – ред.).

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