Козацький пригодницький трилер: вийшов трейлер стрічки "Максим Оса та золото Песиголовця"
У четвер, 22 вересня, вийшов трейлер українського пригодницького трилера "Максим Оса та золото Песиголовця"
Трейлер опублікували на ютуб-каналі FILM.UA Group.
За сюжетом, січовики перевозять золото польського короля, однак по дорозі воно зникає. Максим Оса дізнається про це та відправляється на пошуки золота. Він розбиратиме відьмацькі пророцтва, шукатиме сліди злодія й віч-на-віч зустрінеться із Песиголовцем.
Стрічка "Максим Оса та золото Песиголовця" знята за мотивами однойменного коміксу Ігоря Баранька. Вона "поєднує у собі жанри детективу та дарк-фентезі й переосмислює "книжковий" образ козака, стираючи клеймо "шароварщини".
Режисером і сценаристом фільму виступив Мирослав Латик.
Сценаристами стали Ігор Баранько та Андрій Бабик.
Головні ролі зіграли Василь Кухарський, Ольга Макеєва, Володимир Ющенко, Володимир Гурін.
Фільм створено Кіностудією дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова за підтримки ДержКіно України. Кінотеатральну дистрибуцію в Україні проводять FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.
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