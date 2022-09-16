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Netflix надасть гранти на фільми трьох українських режисерів

16 вересня, 2022 п'ятниця
13:27
Культура фільм

Стрічки Сенцова, Цілик і Нікітюк фінансуватимуть за допомогою грантової програми розроблення сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці зі стримінговою платформою Netflix

Перелік проєктів, які будуть фінансувати, оприлюднили на сайті кіноакадемії.

Грант покликаний допомогти кіномитцям з України та всього світу, які постраждали або були переміщені через війну, продовжити розвиватися в їхній сфері.

До участі у грантовій програмі було відібрано 48 проєктів з 717: 16 повнометражних ігрових фільмів, 16 ігрових серіалів і 16 документальних стрічок.

48 команд, у склад яких входять сценаристи та продюсери, отримають гранти у розмірі 15 тис. доларів на розробку сценарію. Також восени вони матимуть можливість долучитися до ексклюзивних онлайн сесій з міжнародними експертами галузі.

"Кожен із заходів буде присвячено окремій темі, серед яких еволюція телевізійних жанрів, сторітелінг в нон-фікшн серіалах, пітчинг повнометражного і телефільму, а також як створити привабливих персонажів", - зазначають на сайті.

Так, гранти отримають:

  • повнометражний ігровий фільм "Азовсталь", автор сценарію Олег Сенцов, продюсер Денис Іванов;
  • повнометражний ігровий фільм "Цвіт вишні", автор сценарію Марися Нікітюк, продюсер Соломія Ільницька;
  • повнометражний ігровий фільм "Антонівка" (робоча назва), автор сценарію Катерина Горностай, продюсер Віка Хоменко;
  • документальний фільм "Червона зона", автор сценарію Ірина Цілик, продюсер Дар’я Бассель;
  • документальний фільм "Безвічний похід", автор сценарію Ірена Стеценко, продюсер Віталій Шереметьєв;
  • ігровий серіал "Аби день до вечора", автор сценарію Олег Зборовський, продюсер Катерина Вишневська.

Повний перелік грантоотримувачів читайте на сайті Української кіноакадемії.

Оцінювали проєкти:

  • Наталія Стрибук (продюсерка);
  • Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка);
  • Сергій Зленко (представник України в Eurimages);
  • Алік Шпилюк (кіноексперт, артдиректор Української кіноакадемії);
  • Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист);
  • Сергій Буковський (документаліст);
  • Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA);
  • Аліна Горлова (режисерка, сценаристка);
  • Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA).

Зазначається, що Netflix не має доступу та не брав участі в будь-якій оцінці матеріалів, поданих до участі у грантовій програмі, та не бере на себе жодних зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у ній.

Українська кіноакадемія - це об'єднання українських експертів і професіоналів у галузі кіномистецтва. Вона була заснована у 2016 році.

Netflix - стримінговий розважальний сервіс для перегляду кіно та серіалів.

  • Два українські фільми братимуть участь у кінофестивалі в Торонто.
  • Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив 11 номінантів у конкурсній програмі.

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