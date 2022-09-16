Netflix надасть гранти на фільми трьох українських режисерів

Перелік проєктів, які будуть фінансувати, оприлюднили на сайті кіноакадемії.

Грант покликаний допомогти кіномитцям з України та всього світу, які постраждали або були переміщені через війну, продовжити розвиватися в їхній сфері.

До участі у грантовій програмі було відібрано 48 проєктів з 717: 16 повнометражних ігрових фільмів, 16 ігрових серіалів і 16 документальних стрічок.

48 команд, у склад яких входять сценаристи та продюсери, отримають гранти у розмірі 15 тис. доларів на розробку сценарію. Також восени вони матимуть можливість долучитися до ексклюзивних онлайн сесій з міжнародними експертами галузі.

"Кожен із заходів буде присвячено окремій темі, серед яких еволюція телевізійних жанрів, сторітелінг в нон-фікшн серіалах, пітчинг повнометражного і телефільму, а також як створити привабливих персонажів", - зазначають на сайті.

Так, гранти отримають:

повнометражний ігровий фільм "Азовсталь", автор сценарію Олег Сенцов, продюсер Денис Іванов;

повнометражний ігровий фільм "Цвіт вишні", автор сценарію Марися Нікітюк, продюсер Соломія Ільницька;

повнометражний ігровий фільм "Антонівка" (робоча назва), автор сценарію Катерина Горностай, продюсер Віка Хоменко;

документальний фільм "Червона зона", автор сценарію Ірина Цілик, продюсер Дар’я Бассель;

документальний фільм "Безвічний похід", автор сценарію Ірена Стеценко, продюсер Віталій Шереметьєв;

ігровий серіал "Аби день до вечора", автор сценарію Олег Зборовський, продюсер Катерина Вишневська.

Повний перелік грантоотримувачів читайте на сайті Української кіноакадемії.

Оцінювали проєкти:

Наталія Стрибук (продюсерка);

Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка);

Сергій Зленко (представник України в Eurimages);

Алік Шпилюк (кіноексперт, артдиректор Української кіноакадемії);

Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист);

Сергій Буковський (документаліст);

Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA);

Аліна Горлова (режисерка, сценаристка);

Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA).

Зазначається, що Netflix не має доступу та не брав участі в будь-якій оцінці матеріалів, поданих до участі у грантовій програмі, та не бере на себе жодних зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у ній.

Українська кіноакадемія - це об'єднання українських експертів і професіоналів у галузі кіномистецтва. Вона була заснована у 2016 році.

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