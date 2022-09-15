Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму

Про це повідомили організатори 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Як йдеться у повідомленні, показ конкурсних робіт відбудеться 14–23 жовтня 2022 року у межах 38-го Варшавського міжнародного кінофестивалю під назвою "Одеса – Варшава: український конкурс".

Журі визначатиме переможців конкурсу у двох номінаціях: найкращий повнометражний фільм (грошова нагорода – €6 тис.) та найкращий короткометражний фільм (грошова нагорода – €3 тис.).

До національної конкурсної програми увійшло 11 повнометражних фільмів:

"Бачення метелика", режисер Максим Наконечний

"Відблиск", режисер Валентин Васянович

"Гартовані гнівом", режисери Леся Калинська та Руслан Батицький

"День українського добровольця", режисер Володимир Тихий

"Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач

"Назовні", режисерка Ольга Журба

"Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук

"Терикони", режисер Тарас Томенко

"Щоденник нареченої Христа", режисерка Марта Смеречинська

"Я і Фелікс", режисерка Ірина Цілик

"Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич

Також у програмі покажуть 7 короткометражних стрічок:

"Поки тут тихо", режисери Олена Подолянко та Новруз Хікмет

"Театральна", режисерка Аліна Панасенко

"JORDAN'96", режисерка Катерина Лесик

"Лалібела", режисерка Анна Морозова

"ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк

"Ach So", режисерка Поліна Піддубна

"Садок вишневий", колективна робота студентів Київського університету ім. Карпенка-Карого.

Склад журі організатори кінофестивалю огосять у кінці вересня.

Довідка

Варшавський міжнародний кінофестиваль засновано у 1985 році. Щороку захід проводиться на початку жовтня у Варшаві (Польща). Фестиваль представляє найкращі фільми з усього світового, європейського та польського кінематографа місцевій і міжнародній аудиторії.

До програми кінофестивалю у Торонто увійшли фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" та короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод". Цього року Міжнародний кінофестиваль відбувається 8–18 вересня.

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