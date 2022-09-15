Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму
Показ конкурсних робіт 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 14–23 жовтня. За перемогу змагатимуться 11 повнометражних та сім короткометражних стрічок
Про це повідомили організатори 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю.
Як йдеться у повідомленні, показ конкурсних робіт відбудеться 14–23 жовтня 2022 року у межах 38-го Варшавського міжнародного кінофестивалю під назвою "Одеса – Варшава: український конкурс".
Журі визначатиме переможців конкурсу у двох номінаціях: найкращий повнометражний фільм (грошова нагорода – €6 тис.) та найкращий короткометражний фільм (грошова нагорода – €3 тис.).
До національної конкурсної програми увійшло 11 повнометражних фільмів:
- "Бачення метелика", режисер Максим Наконечний
- "Відблиск", режисер Валентин Васянович
- "Гартовані гнівом", режисери Леся Калинська та Руслан Батицький
- "День українського добровольця", режисер Володимир Тихий
- "Клондайк", режисерка Марина Ер Горбач
- "Назовні", режисерка Ольга Журба
- "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук
- "Терикони", режисер Тарас Томенко
- "Щоденник нареченої Христа", режисерка Марта Смеречинська
- "Я і Фелікс", режисерка Ірина Цілик
- "Як там Катя?", режисерка Крістіна Тинькевич
Також у програмі покажуть 7 короткометражних стрічок:
- "Поки тут тихо", режисери Олена Подолянко та Новруз Хікмет
- "Театральна", режисерка Аліна Панасенко
- "JORDAN'96", режисерка Катерина Лесик
- "Лалібела", режисерка Анна Морозова
- "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк
- "Ach So", режисерка Поліна Піддубна
- "Садок вишневий", колективна робота студентів Київського університету ім. Карпенка-Карого.
Склад журі організатори кінофестивалю огосять у кінці вересня.
Довідка
Варшавський міжнародний кінофестиваль засновано у 1985 році. Щороку захід проводиться на початку жовтня у Варшаві (Польща). Фестиваль представляє найкращі фільми з усього світового, європейського та польського кінематографа місцевій і міжнародній аудиторії.
- До програми кінофестивалю у Торонто увійшли фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" та короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод". Цього року Міжнародний кінофестиваль відбувається 8–18 вересня.
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