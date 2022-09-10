Два українських фільми братимуть участь у кінофестивалі в Торонто

Про це повідомляє ua.news.

Картину "Люксембург, Люксембург" покажуть у рамках програми "Сучасне світове кіно" (Contemporary World Cinema). Це друга повнометражна стрічка режисера Антоніо Лукіча ("Мої думки тихі"). Фільм розповідає про життя братів-близнюків – водія маршрутки Миколи та поліцейського Василя. Вони намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

Документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод" презентують у програмі Short Cuts. Він розповідає про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни.

Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зняв цю стрічку після прем’єри свого повнометражного дебюту "Памфір", яка відбулася цього року у "Двотижневику режисерів" Каннського кінофестивалю.

Крім того, на фестивалі відбудеться захід "Українські продюсери в центрі уваги" (Spotlight on Ukrainian Producers), де передбачено спілкування з 5-ма продюсерами нещодавніх фестивальних хітів, які активно працюють над новими проєктами попри повномасштабну війну Росії проти України.

У проєкті візьмуть участь Дар'я Бассель ("Бачення метелика", 2022), Володимир Яценко ("Люксембург, Люксембург", 2022), Ігор Савиченко ("Пофарбоване пташеня", 2019), Валерія Сочивець ("Із зав’язаними очима", 2020), Єгор Олесов ("Ціна правди", 2019).

Цього року Міжнародний кінофестиваль відбувається 8-18 вересня. Це найбільший публічний кіноогляд у світі.

Нагадаємо, оскарівський комітет України обрав фільм, який змагатиметься за найпрестижнішу кінопремію світу. У категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" вийде "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач.

У середу, 7 вересня, на кінофестивалі у Венеції відбулась прем’єра нового фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Команда фільму вийшла на червону доріжку із плакатами, що привертають увагу до війни в Україні.

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