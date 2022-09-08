Українське журі обрало фільм, який боротиметься за премію "Оскар"
Оскарівський комітет України обрав фільм, який змагатиметься за найпрестижнішу кінопремію світу
Про це повідомляють у пресслужбі комітету.
У категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" змагатиметься "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач.
Це кіно розповідає про життя молодої родини, яка опинилася в епіцентрі катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області.
"Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Алік Шпилюк",- пишуть в комітеті.
- Нагадаємо, що в національному відборі брали участь фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.
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