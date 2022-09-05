Фільм "Снайпер. Білий ворон" таки потрапив до списку кандидатів на премію "Оскар" від України
Фільм "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана допустили до списку кандидатів на премію "Оскар" від України після детальної повторної перевірки на технічні вимоги
Про це повідомили в Українському оскароносному комітеті.
"Через незалежні від організаторів технічні моменти фільм "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана не потрапив до переліку поданих. Проте стрічка відповідає всім технічним вимогам, тож після повторної детальної перевірки потрапила до списку кандидатів і буде розглянута Українським оскарівським комітетом", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що цього року в національному відборі бере участь і фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач.
- Нагадаємо, "Снайпер. Білий ворон" — це перша стрічка на воєнну тематику, яка вийшла в прокат із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.18Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе