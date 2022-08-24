Про це повідомили у фейсбуці FILM.UA Group.

24 серпня в національний кінопрокат виходить фільм "Снайпер. Білий ворон". Його зйомки завершили в 2021 році. За задумом режисера Мар’яна Бушана, стрічка мала нагадати світові про війну в Україні. Але вона виявилася пророчою. Адже чітко передає реалії сьогодення.

Це історія про Миколу – пацифіста-дивака, який з вагітною дружиною поселяється біля Горлівки. Його життя змінює російська агресія. Бойовики вбивають дружину і спалюють помешкання. Микола вирішує піти у добровольчий батальйон. І крок за кроком з пацифіста перетворюється на професійного снайпера, щоб вигнати загарбників зі своєї землі. Гасло "Геть з моєї землі!" є слоганом цього фільму.

Продюсер стрічки Дмиро Майстренко впевнений у тому, що картина буде близька кожному українцеві.

"Нам, як і головному героєві, довелось відмовитись від свого мирного життя заради Перемоги", — зазначає він.

Зйомки фільму на 80% є натурними. Вони відбувалися, до прикладу, у Київській психіатричній лікарні на Кирилівській та київській фанерній фабриці. Також до найменших деталей відтворили й нору, де вимушено проживала сім'я Вороненків. Актор Павло Алдошин навіть лишився там на ніч, щоб вжитися в роль.

Фільм створено у співпраці з Національною гвардією України та Головним управлінням розвідки за підтримки Держкіно. Раніше у кількох містах відбувся допрем’єрний показ стрічки.