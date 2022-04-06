Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера Кведаравічуса вийшов онлайн. 50% від продажу квитків передадуть організаціям з евакуації українців

Про це повідомили в компанії Takflix.

"Онлайн-кінотеатр Takflix випустив документальну стрічку "Маріуполіс" на згадку про Мантаса Кведаравічюса - литовського режисера, якого 2 квітня вбили в Маріуполі. Фільм доступний на всіх територіях мовою оригіналу з англійськими субтитрами. 50% від продажу квитків передадуть маріупольським організаціям "Платформа ТЮ", "ТворчСхід" та "Пілігрим", які допомагають з евакуацією городян", – йдеться в повідомленні.

Мантас Кведаравічус - режисер та антрополог, народився 1976 року у місті Біржай у Литві. У 2011 році режисер зняв стрічку Барзах про тортури та викрадення людей у Чечні, що здобула відзнаку Берлінського кінофестивалю.

Так, режисер роками знімав Маріуполь, а після початку повномасштабного вторгнення РФ до України повернувся до міста, щоб задокументувати воєнні злочини росіян. У його автівку влучила російська ракета.

Свій останній фільм Стасіс (або Парфенон) 2019 року Кведаравічус також знімав частково в Україні - події відбуваються в Стамбулі, Афінах та Одесі.

Довідка: "Маріуполіс" - це документальний фільм 2016 року про повсякдення Маріуполя. За крок від міста відбувається війна, але люди намагаються продовжувати жити. Звуки пострілів чутні в межах міста. Чоловік лагодить рибальську сітку і виходить в море. Два трамваї стикаються один з одним - ніхто не постраждав, дроти лагодять в той же день. Для робітників на фабриці організовано невеликий концерт — щира гра скрипаля розчулює їх до сліз. Бомби падають в море, але люди вже звикли.

Подивитися фільм можна на сайті онлайн-кінотеатру.



2 квітня в Маріуполі вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса.

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