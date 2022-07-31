Фільми 2022, які варто переглянути

Герцог (The Duke)

Кемптон Бантон у Ньюкаслі працював таксистом. Та проходить достатньо часу і він раптом зізнається, що колись викрав із лондонської Національної галереї картину Гої. Ще в далекому 1961 році через вікно туалету галереї він проник на територію закладу й поцупив портрет герцога Веллінгтона, якого у свій час написав Гоя.

Пояснення свого вчинку в головного героя напрочуд дивне - йому необхідноо було сплатити вартість телевізійної ліцензії для пенсіонерів. Фільм засновано на реальних подіях. Це вишукана, дотепна й подекуди ностальгійна британська комедія з елементами сатири.

У ролях: Джим Бродбент, Хелен Міррен, Фіон Уатхед, Метью Ґуд, Джек Бандейра, Емі Келлі, Джошуа Макґуайр та інші.





Нестерпна тяжкість величезного таланту (The Unbearable Weight of Massive Talent)

У цій кінострічці Ніколас Кейдж зіграв самого себе. А сам фільм - колоритний мікс комедії та бойовика.

Головний герой фільму - усім нам відомий актор Ніколас Кейдж. У чоловіка настав період кризи. Чи то кризи жанру, чи то кризи середнього віку… І проблеми одна за одною починають вриваються в його стабільне прекрасне життя. Спочатку борги, потім розлад у стосунках із донькою тощо.

За 1 мільйон $ Ніколас приймає запрошення прийти на день народження до мексиканського мільярдера. З цього моменту в головного героя розпочинаються справжні проблеми, поруч із якими усі попередні негаразди відходять на задній план.

У ролях: Ніколас Кейдж, Педро Паскаль, Тіффані Геддіш, Демі Мур та інші.



Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Це американський фільм про супергероїв із кіновсесвіту Marvel. Він заснований на коміксах про Доктора Стренджа.

В цій кінострічці доктор Стівен Стрендж зустрічає на своєму життєвому шляху непересічну дівчину Америку Чавез. У неї є неабиякий талант - вона вміє подорожувати між світами. Зловісна Багряна Відьма вирішує будь-якою ціною заволодіти суперсилою Чавез. Доктор Стрендж разом із своїми однодумцями стають на захист Америки Чавез.

У ролях: Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен, Бенедикт Вонг, Чиветел Еджіофор, Сочіл Гомес та інші.



Після Янга (After Yang)

Фільм про події недалекого майбутнього, адже процес роботизації сьогодні мчить уперед семимильними кроками. У картині відображені надзвичайно красиві візуальні сцени та неординарний стиль подачі подій, які розвиваються стрімко, нестандартно. А на завершення глядача чекає абсолютно неочікуваний фінал.

Це історія про світ, де батьки купують роботів у якості няньок для своїх дітей. Подружжя Кіра та Джейк обирають для своєї названої доньки Мікі робота на ймення Янг. Адже їм було важливо, аби Мікі зберегла первинний зв’язок із своєю китайською спадщиною. Та раптом Янг починає видавати збої. І відремонтувати його не так просто. Після певних роздумів батько дівчинки вирушає в дивну подорож, щоб знайти того, хто би міг полагодити Янга. Що ж чекає нас у фіналі?

У ролях: Колін Фаррелл, Джоді Тернер-Сміт, Джастін Хон Кі Мін, Малеа Емма Тяндравіджая, Гейлі Лу Річардсон, Саріта Чоудрі, Кліфтон Коллінз-молодший.

Все всюди і все одразу (Everything Everywhere All at Once)

Фантастична кунгфу-комедія.

Фільм про те, як одна жінка намагається розібратися з податками. І ця, здавалось би, не надто вибаглива процедура закидає її у мультивсесвіт. І в цьому дивосвіті героїня може існувати в різноманітних та неочікуваних версіях самої себе.

У ролях: Мішель Єо, Джеймі Лі Кертіс та інші.