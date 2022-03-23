FINA усунула росіян та білорусів від участі у чемпіонаті світу
Міжнародна федерація водних видів спорту відсторонила росіян та білорусів від змагань під своєю егідою
Про це повідомляє офіційний сайт FINA.
"FINA рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну та хоче підтвердити свою відданість підтримці Української федерації плавання, стрибків у воду та артистичного плавання під час підготовки до майбутніх змагань", - заявили у міжнародній федерації.
Зокрема, через агресію проти України представники РФ та Білорусі відсторонені від чемпіонату світу з водних видів, який відбуватиметься у Будапешті (Угорщина) з 18 червня до 3 липня 2022 року.
Крім цього, в російського міста Казань відібрали право проведення чемпіонату світу з плавання на короткій воді 2022 року, який воно мало приймати 17-22 грудня.
- Нагадаємо, 22 березня Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на пів року Сергія Карякіна, який підтримав російську збройну агресію проти України.
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