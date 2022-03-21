Шахіста з окупованого Криму Карякіна дискваліфікували за підтримку збройної агресії РФ проти України
Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала на пів року Сергія Карякіна, який підтримав російську збройну агресію проти України
Про це повідомляє ФІДЕ.
Міжнародна шахова федерація на пів року заборонила Карякіну брати участь у турнірах під своєю егідою.
Карякін підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, після чого комітет з етики ФІДЕ розпочав проти нього розслідування.
Раніше ФІДЕ позбавила шахістів з Росії та Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Крім цього, федерація розірвала спонсорські контракти з російськими та білоруськими компаніями.
32-річний Сергій Карякін народився у Сімферополі. У 2009 році шахіст змінив українське громадянство на російське.
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