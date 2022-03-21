Шахіста з окупованого Криму Карякіна дискваліфікували за підтримку збройної агресії РФ проти України

Про це повідомляє ФІДЕ.

Міжнародна шахова федерація на пів року заборонила Карякіну брати участь у турнірах під своєю егідою.

Карякін підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, після чого комітет з етики ФІДЕ розпочав проти нього розслідування.

Раніше ФІДЕ позбавила шахістів з Росії та Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Крім цього, федерація розірвала спонсорські контракти з російськими та білоруськими компаніями.

32-річний Сергій Карякін народився у Сімферополі. У 2009 році шахіст змінив українське громадянство на російське.

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