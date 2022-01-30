Фінляндії слід вступати до НАТО без референдуму, - ексміністр оборони

На його думку, розпочинати підготовку процесу вступу треба вже зараз. Ключову роль у цьому міг би зіграти президент Саулі Ніїністе, каже колишній урядовець. Про це він заявив фінському суспільному мовленню YLE.



Ексміністр оборони посилається на недавнє опитування MTV (siirryt toiseen palveluun), згідно з яким половина респондентів підтримала б членство в НАТО, якби державне керівництво виступило з відповідною рекомендацією.



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Ніїністе зазначає, що вступ Фінляндії до НАТО є необхідним для захисту від вірогідної російської агресії, тоді як "у нинішній ситуації США надали б військову допомогу швидше Швеції, ніж Фінляндії", йдеться у повідомленні.



Опитування громадської думки показують, що серед фінів підтримка членства в НАТО стабільно становить 30 %, підкреслює YLE.





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