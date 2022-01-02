Фінляндія може вступити до НАТО. Президент та прем'єрка зробили заяви

Їм не сподобалося, що керівник Росії Володимир Путін вимагає від Заходу не розширювати Альянс далі на схід. За словами обох політиків, подібне рішення, зокрема у випадку Фінляндії, є власним правом її народу. Про це з посиланням на фінські офіційні сайти передає Еспресо.TV.



"Простір для маневру і свобода вибору Фінляндії включає можливість військового приєднання та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми самі так вирішимо", - сказав Нііністьо в оприлюдненому його пресслужбою новорічному привітанні.



"Справа НАТО - це політика відкритих дверей, продовження якої неодноразово підтверджувалося Фінляндією, у тому числі публічно", - наголосив Саулі Нііністьо.



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Як пояснив президент Фінляндії, можлива зміна геополітичного статусу його країни - а традиційно нейтральна щодо справ Альянсу Фінляндія, нагадаємо, має чималий спільний кордон з Росією - викликана прямою загрозою з боку РФ, про що, як він заявив, свідчить нинішня ситуація на російсько-українському порубіжжі.



"Конфлікт на кордонах України на межі заглиблення. Напруга також наростає щодо європейської безпеки. Зміна відбулася швидко. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння, здавалося, був Китай. Після зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві було припущено, що Сполучені Штати і Росія знаходяться в процесі побудови шляхів комунікації. Чемна господарка, Європа, переважно слухала.



Тепер відчуття інші. Ультиматуми, які Росія поставила США і НАТО в грудні, стосуються Європи. Вони суперечать європейському порядку безпеки. Поділ сфери інтересів (як це пропонує Путін - ред.) у 2020-их роках є неприпустимим. Суверенна рівність усіх держав є основним принципом, який кожен має поважати", - пояснив фінський президент Саулі Нііністьо.





Саулі Нііністьо (suomenmaa.fi)



Разом з тим, глава фінської держави підкреслив, що "терпіння, відповідальність та діалог - це єдині шляхи для руху вперед".



"Неможливо побудувати стале майбутнє, погрожуючи застосуванням збройної сили чи інших видів насильства. Відповідно, відповіддю на російські вимоги стала пропозиція діалогу. Фінляндія також доклала зусиль для розвитку та продовження діалогу зі свого боку", - продовжив Нііністьо.



"Але ми повинні бути обережними, про що і з ким говорити. Багато європейців запитують, і не вперше: чи нас обговорюють без нас? Незважаючи на те, що виклик був поставлений перед США та НАТО, у цій ситуації Європа не може просто слухати", - додав Саулі Нііністьо, звернувши увагу на те, що наразі "поставлено під сумнів суверенітет" кількох держав - членів Європейського Союзу, які не входять до складу НАТО.



Цим, зазначив президент Фінляндії, й викликана можливість його країни увійти до Альянсу.







Санна Марін (YLE)



На відміну від президентської промови, прем'єрка Фінляндії натомість більше зосередилася не на оборонних, безпекових і міжнародних питаннях, а на ситуації всередині країни. Темою №1 її новорічного виступу була протидія пандемії COVID-19 та турбота здоров'я фінської націїї. Одначе, Санна Марін теж торкнулася перспективи членства Фінляндії у Північноатлантичному Альянсі.



"Найважливішим орієнтиром Фінляндії є Європейський Союз, до якого можуть прагнути приєднатися всі європейські країни. Ми також зміцнили нашу національну безпеку шляхом всебічного співробітництва у галузі безпеки та оборони (всередині ЄС - ред.), яку будемо продовжувати активізовувати. Крім того, ми зберігаємо можливість подати заявку на членство в НАТО", - повідомила фінам прем'єрка.



Членство Фінляндії в Альянсі, якщо воно дійсно матиме місце, Санна Марін - точно так, як і Саулі Нііністьо - вважає невід'ємним правом своєї держави, як незалежного, самостійного суб'єкта міжнародних відносин та міжнародного права.



"Ми повинні підтримувати цю свободу вибору та переконатися, що вона залишається реальністю, оскільки це є частиною права кожної країни вирішувати власну політику безпеки. Це одна з основ європейської безпеки, закріплена в принципах ОБСЄ", - підкреслила прем'єр-міністерка Фінляндії.

Фінляндія є членом ЄС, але не є членом НАТО.

Ще за холодної війни відмову Гельсінки від членства в Альянсі було продиктовано "компромісом" з Москвою. У відповідь Радянський Союз обіцяв не порушувати територіальну цілісність Фінської держави.





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