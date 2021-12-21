Це огидно: експрем'єр Фінляндії обурився, що збірна Росії з хокею зіграла у светрах з написом "СССР"
Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб назвав огидним виступ збірної Росії з хокею у светрах з написом "СССР"
Про це Стубб написав у twitter.
Він заявив, що вражений, що збірній Росії дозволили грати на Кубку Першого каналу у формі з написом "СССР".
"Огидно грати у светрах "CCCP". Я вражений і розчарований тим, що Росії дозволили вдягнути форму Радянського Союзу на матч проти Фінляндії у рамках хокейного Кубка Першого каналу. Ця абревіатура і режим, що стоїть за нею, втілювали в собі авторитарний імперіалізм і вбили мільйони невинних людей", - написав Стубб.
Він назвав подібний жест образливим та таким, що не має жодного стосунку до спорту. "Ситуацію не виправляє те, що Фінляндія перемогла Росію у цьому матчі. Значення має те, що багато країн, що входять до хокейної сім'ї, були жорстоко анексовані державою, яка позначалася цими літерами", - зазначив Стубб, який очолював фінський уряд у 2014-2015 роках.
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