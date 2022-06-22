Про це інформує Reuters.

За словами генерала Ківінена, Фінляндія накопичила значний арсенал. Він також вважає, що, попри військову техніку та зброю, набагато важливішим фактором є те, що фіни мотивовані боротися проти агресора.



Відомо, що після Другої світової війни Гельсінкі підтримував високий рівень військової готовності.



"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме на випадок такої війни, яка ведеться зараз в Україні. Оборона включатиме масоване використання вогневої потужності, бронетехніки, а також повітряних сил. Україна не по зубах Росії, як і Фінляндія", – заявив Ківінен.



Як нагадує Reuters, близько 100 000 фінів було вбито під час двох воєн, в яких Фінляндія воювала проти Радянського Союзу. У результаті цих конфліктів країна втратила десяту частину своєї території.

Влада Фінляндії повідомила, що країна надала тимчасовий захист понад 25 тисячам українців, які прибули з початку повномасштабної війни

Фінляндія не планує вступати до НАТО окремо від Швеції, якщо Туреччина блокуватиме вступ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb