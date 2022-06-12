Фінляндія вступить у НАТО лише разом з Швецією
Фінляндія не планує вступати до НАТО окремо від Швеції, якщо Туреччина блокуватиме вступ
Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє ЄП з посиланням на норвезький телеканал NRK.
"Я скажу, що випадок Швеції – це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом", – сказав президент Фінляндії.
Він також зазначив, що претензії Туреччини його "здивували".
"Нас здивувала позиція Туреччини, але в міжнародній політиці ми повинні серйозно ставитися до того, що каже інша сторона. Так ми й чинитимемо. Я сподіваюсь, ми знайдемо рішення, яке всіх задовольняє", - додав Нііністьо.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО. 7 червня парламент Данії одностайно погодив вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Лише Туреччина блокує вступ країн до Альянсу. Головні умови для зняття блокування - припинити підтримку Курдистану і тих, "з ким бореться Туреччина". Турецькі ЗМІ оприлюднили список вимог Анкари для розблокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції, перемовини продовжаться після 30 червня.
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