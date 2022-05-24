Турецький уряд оприлюднив офіційні вимоги на сайті.

Так, турецька сторона очікує від Швеції припинити підтримувати Робітничої партії Курдистану і рух Фетхуллаха Гюлена.

"Відповідно до принципу колективної безпеки НАТО Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації", - йдеться в повідомленні.

На думку Анкари, шведська влада приймає членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, на міністерському рівні, і підтримує їх діяльність всередині країни.

"Хоча наша країна проводить політику відкритих дверей НАТО, вона продовжує вірити, що члени Альянсу і країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні в боротьбі з тероризмом, як і у всіх інших сферах. Швеція, яка подала заявку на членство, очікується, що вона зробить принципові кроки і надасть конкретні гарантії з приводу турботи про безпеку Туреччини", – зазначається в урядовій заяві.

Також Анкара нагадала, що шведський уряд ввів ембарго проти Туреччини на поставку зброї.

Міністр закордонних справ Фінляндії вважає, що розбіжності з Туреччиною щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу будуть вирішені в найближчі тижні.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.

14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".

16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

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