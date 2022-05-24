Туреччина назвала умови, за яких вона не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
Головні умови Туреччини для зняття блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО - припинити підтримку Курдистану і тих, "з ким бориться Туреччина"
Турецький уряд оприлюднив офіційні вимоги на сайті.
Так, турецька сторона очікує від Швеції припинити підтримувати Робітничої партії Курдистану і рух Фетхуллаха Гюлена.
"Відповідно до принципу колективної безпеки НАТО Туреччина очікує конкретних запевнень від Швеції, яка підтримує терористичні організації", - йдеться в повідомленні.
На думку Анкари, шведська влада приймає членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, на міністерському рівні, і підтримує їх діяльність всередині країни.
"Хоча наша країна проводить політику відкритих дверей НАТО, вона продовжує вірити, що члени Альянсу і країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні в боротьбі з тероризмом, як і у всіх інших сферах. Швеція, яка подала заявку на членство, очікується, що вона зробить принципові кроки і надасть конкретні гарантії з приводу турботи про безпеку Туреччини", – зазначається в урядовій заяві.
Також Анкара нагадала, що шведський уряд ввів ембарго проти Туреччини на поставку зброї.
- Міністр закордонних справ Фінляндії вважає, що розбіжності з Туреччиною щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу будуть вирішені в найближчі тижні.
- 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів.
- 14 травня радник Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію щодо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії: "Ми не зачиняємо двері".
- 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
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