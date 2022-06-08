Туреччина висунула 10 вимог для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, - ЗМІ
Анкара вимагає виконати 10 вимог для розблокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Про це повідомляє Yeni Şafak.
Серед головних вимог до Швеції та Фінляндії – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними.
Також від Стокгольма та Гельсінкі вимагають "комплексної боротьби з тероризмом" та припинення контактів зі згадуваними організаціями, заморожування їх активів та заборону на курдські демонстрації у Швеції та Фінляндії
За інформацією видання, свої вимоги Анкара оприлюднила 25 травня на зустрічі з представниками Швеції та Фінляндії.
Повний перелік вимог виглядає наступним чином:
- обидві країни повинні підтримати Туреччини у боротьбі з терористичними організаціями,
- прийняти для боротьби з тероризмом необхідні правові норми,
- припиняти спроби розширення представництв Робітничої партії Курдистану,
- не допускати діяльність руху FETO, закрити афілійовані з ним сайти та ЗМІ,
- заморозити активи, пов'язані з тероризмом,
- депортувати до Туреччини причетних до тероризму осіб,
- заборонити згаданим організаціям демонстрації,
- поділитися розвідданими з Туреччиною,
- зняти обмеження на постачання оборонної промисловості до Туреччини,
У Туреччині наголосили, що у разі вступу до НАТО Швеція та Фінляндія повинні виконати всі ці вимоги.
- 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Пізніше президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 29 травня стало відомо, що Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам.
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