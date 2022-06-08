Про це повідомляє Yeni Şafak.

Серед головних вимог до Швеції та Фінляндії – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними.

Також від Стокгольма та Гельсінкі вимагають "комплексної боротьби з тероризмом" та припинення контактів зі згадуваними організаціями, заморожування їх активів та заборону на курдські демонстрації у Швеції та Фінляндії

За інформацією видання, свої вимоги Анкара оприлюднила 25 травня на зустрічі з представниками Швеції та Фінляндії.

Повний перелік вимог виглядає наступним чином:

обидві країни повинні підтримати Туреччини у боротьбі з терористичними організаціями,

прийняти для боротьби з тероризмом необхідні правові норми,

припиняти спроби розширення представництв Робітничої партії Курдистану,

не допускати діяльність руху FETO, закрити афілійовані з ним сайти та ЗМІ,

заморозити активи, пов'язані з тероризмом,

депортувати до Туреччини причетних до тероризму осіб,

заборонити згаданим організаціям демонстрації,

поділитися розвідданими з Туреччиною,

зняти обмеження на постачання оборонної промисловості до Туреччини,

У Туреччині наголосили, що у разі вступу до НАТО Швеція та Фінляндія повинні виконати всі ці вимоги.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Пізніше президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

29 травня стало відомо, що Туреччина очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb