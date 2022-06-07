Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у Twitter.

"Історичний день для Данії, Фінляндії та Швеції! Парламент Данії одностайно підтримав приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Це потужний сигнал солідарності з нашими нордичними сусідами", - написав він.

Данія стала першою країною, яка погодила вступ двох нових країн в НАТО.