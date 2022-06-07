Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: парламент Данії погодив приєднання
Парламент Данії одностайно погодив вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у Twitter.
"Історичний день для Данії, Фінляндії та Швеції! Парламент Данії одностайно підтримав приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Це потужний сигнал солідарності з нашими нордичними сусідами", - написав він.
Данія стала першою країною, яка погодила вступ двох нових країн в НАТО.
- 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- Лише Туреччина блокує вступ країн до Альянсу. Головні умови для зняття блокування - припинити підтримку Курдистану і тих, "з ким бореться Туреччина".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.86
Купівля 33.86Продаж 34.88
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе