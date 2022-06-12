Перемовини щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді, - генсек НАТО

Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Фінляндії.

"Туреччина страждає від тероризму більше, ніж інші союзники по НАТО. Мадридський саміт не є крайнім терміном для прийняття заявок в НАТО від Швеції і Фінляндії", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що розуміє побоювання Туреччини в області безпеки і тероризму. Тому переговори продовжаться, а скандинавські країни повинні отримати шанс.

8 червня Туреччина висунула 10 вимог для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.Серед головних вимог до Швеції та Фінляндії – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними.

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