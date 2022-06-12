Перемовини щодо Швеції та Фінляндії продовжаться після саміту в Мадриді, - генсек НАТО
Саміт НАТО в Мадриді, який відбудеться наприкінці місяця, не є крайнім терміном для вступу Фінляндії та Швеції, перемовини продовжаться після 30 червня
Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час візиту до Фінляндії.
"Туреччина страждає від тероризму більше, ніж інші союзники по НАТО. Мадридський саміт не є крайнім терміном для прийняття заявок в НАТО від Швеції і Фінляндії", - сказав він.
Столтенберг зазначив, що розуміє побоювання Туреччини в області безпеки і тероризму. Тому переговори продовжаться, а скандинавські країни повинні отримати шанс.
- 8 червня Туреччина висунула 10 вимог для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.Серед головних вимог до Швеції та Фінляндії – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе