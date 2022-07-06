Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 20 млн євро
Президент Фінляндії Саулі Нійністьо підписав сьомий пакет допомоги, вартість семи пакетів оборонної допомоги Фінляндії оцінюють в понад 88 мільйонів євро
Про це повідомляє видання Yle з посиланням на слова спеціального помічника міністра оборони Фінляндії Міікка Пюнньонена.
"Я б сказав, що це значний пакет допомоги", - зазначив він.
За словами Пюнньонена, цей пакет допомоги є еквівалентом приблизно 21,5 мільйона євро.
Зазначається, що це вже сьомий вантаж оборонної допомоги Фінляндії для України, яку підписав президент країни Саулі Нійністьо. Детальний вміст вантажу та графік відправлення не розголошують в цілях безпеки.
Вартість семи пакетів оборонної допомоги Фінляндії оцінюють в понад 88 мільйонів євро.
- 5 липня фінське медіа Yle повідомило, що РФ вивела техніку з військової бази у Мурманській області, що на кордоні з Фінляндією.З середини травня з Алакуртті виїхало понад 100 одиниць техніки, зокрема десятки бронетранспортерів. Ця кількість машин приблизно дорівнює бойовому відділенню батальйону (близько 800 солдатів).
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