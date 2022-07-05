Росія вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією
РФ вивела техніку з військової бази у Мурманській області, що на кордоні з Фінляндією
Про це повідомляє фінське медіа Yle з посиланням на дані супутникових знімків.
Знімки супутників зафіксували спорожнілу військову базу Алакуртті, що свідчить про вивезення більшої частини російськоївійськової техніки.
З середини травня з Алакуртті виїхало понад 100 одиниць техніки, зокрема десятки бронетранспортерів. Ця кількість машин приблизно дорівнює бойовому відділенню батальйону (близько 800 солдатів).
Це вказує на те, що приблизно третина із 2 тис. солдатів, дислокованих на базі, пішли за той же період, зазначає портал.
"Можливо, їх везли потягом в Україну", — припустив військовий експерт Марко Еклунд.
Росія не публікувала даних щодо можливої передислокації з цієї бази.
- Нагадаємо, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.
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