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Росія вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією

5 липня, 2022 вiвторок
18:33
війна з Росією Фінляндія

РФ вивела техніку з військової бази у Мурманській області, що на кордоні з Фінляндією

Про це повідомляє фінське медіа Yle з посиланням на дані супутникових знімків.

 Знімки супутників зафіксували спорожнілу військову базу Алакуртті, що свідчить про вивезення більшої частини російськоївійськової техніки.

З середини травня з Алакуртті виїхало понад 100 одиниць техніки, зокрема десятки бронетранспортерів. Ця кількість машин приблизно дорівнює бойовому відділенню батальйону (близько 800 солдатів).

Це вказує на те, що приблизно третина із 2 тис. солдатів, дислокованих на базі, пішли за той же період, зазначає портал.

"Можливо, їх везли потягом в Україну", — припустив військовий експерт Марко Еклунд.

Росія не публікувала даних щодо можливої передислокації з цієї бази.

  • Нагадаємо, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО.

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російська армія
Фінляндія
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