Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Ми домовилися, що тепер у нас є підписаний текст, і все, що ми підписали, є в тексті", – наголосив Хаавісто на пресконференції в Гельсінкі.

Він сказав, що не обговорював із турецькою стороною жодні питання висилки будь-яких людей із Фінляндії. "У Мадриді ми не обговорювали жодних осіб і жодних списків", – сказав він.



Окрім того, в інтерв’ю телеканалу Yle міністр запевнив, що курдам, які перебувають у Фінляндії, нічого не загрожує.

"Я розумію, що курди у Фінляндії та Швеції стурбовані. Але коли йдеться про екстрадицію, то причиною її має бути терористичний злочин, доведений також у Фінляндії. Крім того, Фінляндія взяла на себе зобов'язання не видавати людей, на яких чекають тортури або страта. Для екстрадиції мають бути дуже вагомі підстави", – сказав Пекка Хаавісто.

28 червня перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Перед тим Анкара вимагала виконати 10 вимог для розблокування вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, і серед головних вимог була відмова від підтримки Робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними.

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