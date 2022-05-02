Фінляндія планує звести на східному кордоні з Росією більш ефективну огорожу

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

За попередніми даними, Фінляндія висловила намір звести на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу на заміну теперішній, аби відгородитися від Росії.

За словами фінського полковник Марко Турунена, оцінка необхідності встановлення нових прикордонних огорож проводиться "на паперовому рівні". Він також підтвердив, що зараз триває підготовчий аналіз проєкту, але у майбутньому очікується рішення від влади країни.

"Це важливе рішення – розпочати будівництво огорож на східному кордоні або на ключових ділянках, або щоб покрити ними більшу частину кордону. Це для нас масштабна зміна, тому вона вимагає ухвалення рішень на вищому рівні", – прокоментував полковник.

Турунен також заявляє, що прикордонні загородження планують побудувати у зонах підвищеного ризику – таких, як пункти перетину кордону та території, що розташовані поряд із ними.

Як відомо, Фінляндія має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км. Наразі від Росії країну відділяє лише огорожа з колючого дроту.

"Теперішній паркан не відіграє жодної ролі у запобіганні перетину кордону. Його головна мета – перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон", – повідомив заступник командувача прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.