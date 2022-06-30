Фінляндія та Швеції підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня

Про це повідомляє BBC з посиланням на слова Столтенберга.

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, підписання угоди буде лише формальністю, оскільки рішення про приєднання до Альянсу уже прийняли.



Після цього протокол про вступ мають ратифікувати парламенти усіх 30 країн-членів.

На запитання, чи буде Альянс намагатися зберегти єдність із такою кількістю різних членів, Столтенберг відповів, що це не є для нього слабкістю, бо Альянсу входять демократичні країни.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

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