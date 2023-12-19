Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони

Про це заявили на пресконференції державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен, повідомляє "Європейська правда".

У промові перед підписанням Блінкен заявив, що вступ Фінляндії в НАТО зміцнив Альянс, висловивши сподівання, що незабаром цей процес завершить і Швеція. Він також вказав, що останній рік став історичним для співпраці Гельсінкі й Вашингтона.

Зазначається, що угода про оборонну співпрацю спрощує військову співпрацю та навчання – після її підписання переміщення військ та обладнання не потребуватиме погоджень на такому ж високому рівні, як досі.

Також у документі прописано 15 зон, які будуть використовувати військовослужбовці США, і окремі об’єкти у їхніх межах будуть доступними лише для США (у шведській угоді таких - 17, у норвезькій - 4).

До цього США підписали оборонні угоди зі Швецією, Норвегією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною, Чехією, Угорщиною та Болгарією.