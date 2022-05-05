Фінляндія виділить для України €70 млн та відправить додаткову військову техніку
Фінляндія не лише виділить 70 мільйонів євро на допомогу нашій країні, а й відправить додаткову техніку для оборони України
Про це інформує інформаційна агенція Інтерфакс-Україна, з посиланням на прем'єр-міністрерку Фінляндії Санну Марін.
Сьогодні, 5 травня, на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві прем'єр-міністрерка Фінляндії повідомила про допомогу Україні.
"Ми ухвалили рішення про виділення €700 млн, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією. Внесок, який потребує схвалення парламенту, становитиме близько €70 млн. Ми також ухвалили сьогодні рішення відправити додаткову військову техніку Україні", - заявила Санна Марін.
Це підтверджують і на сайті уряду.
Президент Фінляндії направить Україні додаткову оборонну допомогу.
"Фінляндія багато в чому підтримувала Україну, в тому числі й оборонною технікою. Україна дуже потребує додаткової допомоги. Для забезпечення того, щоб допомога досягла свого місця призначення, більш детальна інформація про зміст, спосіб доставки чи графік допомоги не надається", - йдеться в повідомленні.
- 19 квітня президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги. Міністерство оборони не розкриває подробиць про зміст допомоги, доставку та терміни, щоб забезпечити прибуття вантажу.
Фото:gettyimages
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